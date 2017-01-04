روما ينتظر الإشارة من خيسي رودريغيز

أبدى مسؤولو نادي باريس سان جيرمان، موافقتهم على رحيل اللاعب الإسباني خيسي رودريغيز إلى نادي روما الإيطالي، ولكن اللاعب طلب مهلة من الوقت لحسم أمره النهائي وذلك حسبما أشارت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يفضل الانتقال إلى نادي لاس بالماس والعودة إلى إسبانيا مجدداً عن اللعب في الدوري الإيطالي وهو الأمر الذي دفعه لطلب بعض الوقت لحسم الموقف بشكل نهائي.

وكان المدرب إيمري أوناي قد كشف في تصريحات أبرزتها الصحيفة أن اللاعب أخبره برغبته في المشاركة بشكل أكبر في المباريات، بالرغم من إقتناع المدرب بما يقدمه اللاعب كلما شارك مع الفريق مما سيجعل المدرب يقيم الأمر لصالح اللاعب والنادي معًا.

وكشفت الصحيفة أن الاتفاق بين إدارة ناديي روما وباريس سان جيرمان قد تم بالفعل، حيث سينضم خيسي “في حالة موافقته” لروما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود أحقية لروما في شرائه بشكل نهائي.