روما يستعيد المركز الثاني والانتر رابعًا موقتًا

استعاد روما المركز الثاني في ترتيب الدوري الايطالي بفوزه على مضيفه المتواضع كروتوني 2-0، وصار انتر ميلان رابعا موقتا بتغلبه على ضيفه امبولي 2-0 الاحد في المرحلة الرابعة والعشرين.

في المباراة الاولى، وسجل الهدفين البلجيكي راديا ناينغولان (40) والبوسني ادين دزيكو (77) الذي استفاد من تمريرة لاعب خط الوسط المصري محمد صلاح، الذي شارك في المباراة الاولى مع ناديه بعد عودته من كأس الامم الافريقية، حيث خسر منتخب بلاده النهائي امام الكاميرون 1-2.

وكان في امكان دزيكو تعزيز رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري (18 هدفا)، الا انه اضاع ركلة جزاء في الشوط الاول.

ورفع روما رصيده الى 53 نقطة، بفارق اربع نقاط خلف يوفنتوس بطل المواسم الخمسة الماضية الذي يحل ضيفا على كالياري الاحد، وبفارق نقطتين امام نابولي الذي تراجع مرتبة. وكان نابولي تقدم الى المركز الثاني مؤقتا الجمعة بفوزه على جنوى 2-صفر.

وتجمد رصيد كروتوني عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وتنتظر روما مباراة قوية مع ضد مضيفه فياريال الاسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”.

وصعد انتر ميلان الى المركز الرابع بعد ان رفع رصيده الى 45 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على لاتسيو الذي يختتم المرحلة الاثنين بلقاء قمة مع ضيفه ميلان.

وافتتح البرازيلي الاصل ايدر سيتادين مارتينز التسجيل لانتر ميلان مستفيدا من تمريرة رأسية للارجنتيني رودريغو بالاسيو (14).

وعزز انطونيو كاندريفا تقدم الانتر في الدقائق الاولى من الشوط الثاني بعد ان استثمر عرضية من ايدر (54).

وصار اتالانتا برغامو خامسا موقتا بنفس الرصيد بعد فوزه على مضيفه باليرمو 3-1.

وتقدم اتالانتا بهدفين نظيفين عن طريق اندريا كونتي (19) والارجنتيني اليخاندرو غوميز (26)، ثم قلص البلغاري ايفايلو تشوتشيف الفارق لصاحب الارض (41).

وفي الشوط الثاني، اعاد براين كريستانتي الفارق الى ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث لاتالانتا (79).

وسقط ساسوولو في عقر داره امام كييفو فيرونا 1-3.

ورغم النقص المبكر في صفوفه جراء طرد المدافع الهولندي تيمو لتشيرت (3)، خطف ساسوولو هدف السبق بواسطة اليساندرو ماتري (24) قبل ان يعادل روبرتو انغليزي للضيوف (39).

وفي الشوط الثاني، منح انغليزي النقاط الثلاث لباليرمو بتسجيله الهدفين الثاني (56) والثالث مكملا “الهاتريك” (67).

واكتسح تورينو ضيفه بيسكارا صاحب المركز الاخير 5-3.

وحسم تورينو نتيجة اللقاء في الشوط الاول بعد ان تقدم بثلاثية بيضاء تناوب على تسجيلها الاسباني ياغو فالكيه (2) والالباني ارليند اييتي (9) واندريا بيلوتي (15).

وفي الشوط الثاني، اضاف الصربي آدم لياييتش الهدف الرابع (53)، وبيلوتي الهدف الثاني الشخصي والخامس لفريقه (61)

ورفع بيلوتي المطلوب من عدة اندية اوروبية كبيرة، رصيده الى 17 هدفا وانفرد بالمركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين بفارق هدف خلف دزيكو، وبفارق هدف ايضا امام الارجنتيني غونزالو هيغواين (يوفنتوس) والبلجيكي درايس مرتنز (نابولي).

وانتفض بيسكارا بعد ان تلقت شباكه خمسة اهداف، وسجل اهدافه الثلاثة اولهما كان هدية من اييتي خطأ في مرمى فريقه (73)، ثم اضاف الدولي الليبي احمد بن علي الهدفين الاخيرين (75 و83).

وصار سمبدوريا عاشرا برصيد 33 نقطة بعد ان افلت من الهزيمة وحقق فوزا كبيرا ومتأخرا جدا على ضيفه بولونيا 3-1.

وتقدم بولونيا في وقت مبكر نسبيا عبر السويسري بليريم دزيمايلي (18)، وانتظر سمبدوريا حتى الدقيقة 82 لادراك التعادل عن طريق الكولومبي لويس مورييل الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء.

ومنح التشيكي باتريك شيك التقدم لاصحاب الارض بعد دقيقة واحدة، واسفر الارتباك في صفوف بولونيا عن تسجيل المدافع الدولي السنغالي ابراهيما مباي خطأ في مرمى فريقه (88).

وافتتحت المرحلة الحمعة بفوز نابولي على جنوى 2-0، وتغلب السبت فيورنتينا على اودينيزي 3-0.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- يوفنتوس 57 نقطة من 23 مباراة

2- روما 53 من 24

3- نابولي 51 من 24

4- انتر ميلان 45 من 24

5- اتالانتا 45 من 24