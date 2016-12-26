روما يريد ديباي في الشتاء

اعلنت مصادر صحفية ان ادارة نادي روما الايطالي ابدت رغبتها الكبيرة في التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم فريق مانشستر يونايتد الانكليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل .

واوضحت هذه المصادر أن كتيبة الذئاب ستدخل في صراع قوي مع ايفرتون الانكليزي والثنائي الايطالي لاتسيو والميلان والذين أبدوا اهتمامهم ايضاً بالتعاقد مع اللاعب .