روما يحقّق المطلوب أمام كييفو وتعادل مثير بين نابولي وفيورنتينا

ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم حقّق نادي روما فوزاً مهماً ومستحقاً على حساب فريق كييفو فيرونا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفٍ وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما .

ودخل أبناء المدرب لوتشيانو سباليتي إلى المباراة بروح عالية وإصرار كبير على التسجيل منذ اللحظات الأولى وحسم المباراة لصالحهم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام يوفنتوس، وظل روما مسيطرا على المباراة لفترة طويلة لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له إلى أهداف، ليحقق كييفو مفاجئة صادمة في الدقيقة 37 عن طريق الهولندي المعار من نابولي جوناثان دي غوزمان مسجلاً الهدف الأول لكن رد روما جاء سريعاً قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة مسجلاً التعادل عن طريق ركلة حرة وقعها ستيفان الشعراوي.

وفي الشوط الثاني دخل ذئاب العاصمة بقوة وإستطاعوا تسجيل هدف ثانٍ عن طريق إيدين دزيكو في الدقيقة 52 بعد مجهود فردي مميز من صاحب الهدف الأول ستيفان الشعراوي مسجلاً بذلك هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم حتى الآن.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة إحتسب الحكم ركلة جزاء لدييغو بيروتي الذي وقعها في مرمى الحارس سورنتينو.

وبهذا الفوز قلص روما الفارق مع يوفنتوس إلى أربع نقاط طبعاً بإنتظار المباراة المؤجلة للبيانكونيري أمام كروتوني.

وفي مباراة مثيرة جداً على ملعب أرتيميو فرانكي إنتهت المواجهة التي جمعت فيورنتينا ونابولي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل طرف.

وتمكن نابولي من إفتتاح التسجيل عن طريق لورينزو إنسيني بطريقة رائعة في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني رد فيرديريكو بيرنانديسكي بهدف التعادل للفيولا في الدقيقة 52 قبل أن يعود نابولي للتقدم عن طريق المتألق الآخر دريس ميرتينز في الدقيقة 68، لكن تقدم نابولي لم يدم لأكثر من دقيقة واحدة ليعود بيرنانديسكي ليسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 82 أشعل ماورو زاراتي مدرجات ملعب أرتيميو فرانكي بهدف ثالثٍ بعد تمريرة حاسمة من بيرنانديسكي قبل أن يسجل مانولو غابياديني هدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

وفي باقي المباريات، فاز كالياري على ساسولو 4-3 ، وتورينو على جنوى بهدفٍ وحيدٍ، بينما تعادل باليرمو مع بيسكارا بهدف لكل طرف، وتعادل سامبدوريا بدون أهداف أمام أودينيزي.