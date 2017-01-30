روماريو : خضعت لجراحة وأنا الآن في حالة جيدة

اعلن اللاعب البرازيلي السابق روماريو دي سوزا أنه لم يكن في صحة أفضل من الوقت الحالي ، وكان قد نشر مجموعة من الصور على الشبكات الاجتماعية وأزالها لاحقا والتي يظهر بها نحيفا للغاية عقب إجراء جراحة .

وفي حديث له ، قال روماريو :”عمري 51 عاما ويمكنني القول أنني لم أكن في صحة أفضل من الآن”.

وأضاف :”منذ شهرين ، خضعت لجراحة وأنا الآن في حالة جيدة ، بغض النظر عما قد يقوله البعض”.