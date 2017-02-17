روسيا: قصفنا أهدافا لـ”داعش” بصواريخ كروز قرب الرقة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قاذفات بعيدة المدى أطلقت سلسلة من صواريخ “كروز” على أهداف لتنظيم “داعش” حول مدينة الرقة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أن قاذفات “توبوليف-95” أقلعت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق للوصول إلى سوريا، حيث قالت إنها استهدفت بنجاح معسكرات تدريب ومركز قيادة للإرهابيين.

وشنت روسيا سلسلة من الهجمات المستمرة على الرقة في أواخر 2015، لكنها منذ ذلك الحين ركزت قوتها النيرانية حول الرقة ومناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة.