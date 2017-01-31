روسيا تقبل بـ”المناطق الآمنة” في سوريا بشروط.. والمساعدات الغذائية تُلقى جواً في دير الزور

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن موافقة بلاده على إقامة “مناطق آمنة” في سوريا، ولكن بشرط موافقة النظام على إقامة تلك المناطق، ومشاركة الأمم المتحدة في إدارتها.

وقال لافروف: “جنبا إلى جنب مع رئيس مفوضية اللاجئين، وهياكل أخرى في المنظمة الدولية للهجرة.. نستطيع التفكير في إيجاد أماكن إقامة مؤقتة للنازحين السوريين.. طبعا، هذا كله يحتاج إلى تنسيق مع الحكومة السورية فيما يخص التفاصيل، وأيضا فكرة إنشاء أماكن الإقامة هذه”.

وقد نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري عن مسؤولين قولهم إن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة بدون تنسيق مع دمشق تعتبر “انتهاكا مباشرا للسيادة السورية”، على حد تعبيرها.

وقد أتت هذه التصريحات بعد قبول موسكو على لسان لافروف مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقامة مناطق آمنة في سوريا.

مجلس الأمن

ويتم اليوم انعقاد جلسة مغلقة في مجلس الأمن، حيث سيستمع الأعضاء إلى تقرير من المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا حول الخطوات المقبلة، والتي ستقوم بها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

ومن المتوقع أن يقوم دي ميستورا خلال هذه الجلسة بطلب تأجيل مفاوضات جنيف إلى أواخر فبراير المقبل.

المساعدات الغذائية تُلقى جواً

ميدانيا، اعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أنه استأنف إلقاء الغذاء جواً لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها داعش.

وكانت عملية إسقاط مساعدات جوا توقفت في 15 يناير، بعد أن قسم عناصر التنظيم المدينة المحاصرة إلى قسمين، واجتاحوا منطقة الإنزال التي كانت تستخدم لـ 177 عملية إسقاط مساعدات جوا منذ إبريل.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن منطقة الإنزال الجديدة تستخدم الآن، وتم استئناف إسقاط الغذاء جوا في 29 يناير.

وتشهد عدة مناطق في محافظة دير الزور اشتباكات متقطعة بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش، وسط قصف روسي متواصل لمواقع للتنظيم.