أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، بقرب التوصل لاتفاق بشأن وقف شامل لإطلاق النار في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي، قد قال إن وقف إطلاق النار على مستوى سوريا سيبحث في محادثات أستانة في يناير.

فيما أعلن الرئيس الروسي أن السيطرة على حلب أمر مهم بالنسبة لسوريا. وأعلنت الدفاع الروسية أن عملية حلب تمت بأمر من بوتين وبمساعدة الأتراك والإيرانيين.

فيما أعلنت من جهة أخرى، الخارجية الروسية، أنه إذا قام الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتحسين العلاقات مع حكومة النظام السوري فإن موسكو لن تعتبر أميركا خصماً في سوريا.