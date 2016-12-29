روريس : مشكلة رونالدو الوحيدة هو انه تواجد في عصر المذهل ميسي

كشف الصحفي الاسباني غاوم روريس عن رأيه في الصراع المشتعل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي ، يذكر ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحصل على جائزة الكرة الذهبية بالفترة الأخيرة .

وفي حديث له ، قال روريس :”اللاعب يتحصل على البطولات والجوائز من خلال الاصوات ولكن ليونيل ميسي يجب ان يتم معاملته بطريقة مختلفة تماماً ، مشكلة كريستيانو رونالدو الوحيدة هو انه تواجد في عصر المذهل ليونيل ميسي ، انه لاعب مدهش للغاية ودائماً ما يقدم الاضافة القوية لناديه في جميع البطولات“.