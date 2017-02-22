رودريغيز يلتقي “ملاك” شابيكوينسي

حقق النجم الكولومبي جيمس رودريغيز حلم الطفل الكولومبي يوهان أليكسيس راميريز، الذي كان أبلغ عن تحطم طائرة فريق شابيكوينسي البرازيلي نهاية العام الماضي وكرمته حينها السلطات الكولومبية لشجاعته في الابلاغ عن تحطم الطائرة.
والتقط الكولومبي الصغير المعروف باسم “الطفل الملاك”، صورا تذكارية مع رودريغيز، وقدم له الأخير قميصه هدية خاصة له.
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