رودريغيز يتجاهل عرضا ضخما من الدوري الصيني

اعلنت مصادر صحفية اسبانية ان اللاعب الكولومبي لنادي ريال مدريد الاسباني جيمس رودريغيز رفض عرضا مغرياً من أجل الانتقال الى الدوري الصيني في الفترة المقبلة .

وأضافت هذه المصادر ان المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان نجح في إقناع اللاعب بالبقاء داخل الفريق ، ليكون اللاعب قد تجاهل عرضا ضخما من الدوري الصيني الممتاز ، ورافضاً في أن يسير على خطى لاعبين مثل أوسكار وتيفيز اللذان ذهبا للصين في صفقات قياسية .