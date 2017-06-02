روحاني: منفذو وحماة الارهاب الأعمى لا يحملون من الاسلام شيئا

دان الرئيس الايراني حسن روحاني “التفجير الارهابي الاخير في العاصمة الافغانية كابول والذي ادى الى مصرع واصابة المئات من المواطنين الافغان”، معتبرا أن “منفذي وحماة الاعمال الارهابية العمياء لا يحملون من الاسلام ولا من المبادئ الانسانية شيئا”.

ولفت إلى ان “شن الهجمات الارهابية الاجرامية في شهر رمضان شهر الرحمة والعبادة، دليل على ان منفذي وآمري وحماة مثل هذه الاعمال العمياء، لا يحملون من دين الاسلام المبين ولا المبادئ الانسانية شيئا”، مؤكداً أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف في هذه الكارثة العظيمة الى جانب الحكومة والشعب الافغاني الشقيق، وكما عملت سابقا فانها ستستمر في مكافحتها الحازمة حتى المحو التام للارهاب والتطرف”.