روحاني: توقيع اتفاقية مع موسكو لبناء وحدتين بمحطة بوشهر النووية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني من موسكو الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع موسكو لبناء وحدتين جديدتين بمحطة بوشهر النووية”.

وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى أن ” العلاقات بين ايران وروسيا وصلت إلى مرحلة جديدة الأمر الذي يدعم مصالحنا الاستراتيجية “.

وأوضح روحاني “اننا ناقشنا إقامة منطقة للتجارة الحرة بين إيران وبلدان الاتحاد الأورو آسيوي”، لافتاً الى “اننا ناقشنا أيضا الأوضاع في سوريا واليمن ومكافحة الإرهاب”.