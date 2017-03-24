روبيرت كارلوس : كريستيانو رونالدو الرقم واحد في العالم

تحدث أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرازيلي روبرتو كارلوس عن النجم البرتغالي في الريالكرستيانو رونالدو مشيرا الى انه لاعب من الطراز العالي وهو سسوف ينجح من ترك بصمته في كأس العالم للقارات القادم .

وعن نظرته لكاس العالم 2018 في روسيا قال :” قبل أربع أو خمس سنوات قامت روسيا بإعدادات كبيرة من أجل مباريات كأس العالم وهم تقريبا جاهزون من حيث الملاعب والفنادق”.

وعن كأس العالم للقارات قال:”هذه البطولة تخص كرستيانو رونالدو وهو الرقم واحد في العالم وهو مرجع والناس تذهب من اجل رؤيته يلعب”.وأضاف : “كرستيانو يقاتل على الكرة الذهبية منذ 10 سنوات،وأتمنى له كل التوفيق في روسيا لأن الأمر لن يكون سهلا وسوف يترك اثرا كبيرا في نفوس المشاهدين ، ولكنني لا أعلم كم عدد السنوات التي يمكنه المحافظة على تواجده كالأفضل في العالم “.

مشاركة 0