روبيرتو كارلوس : كنت قريباً من الانتقال الى تشيلسي

أكد اللاعب الاسطوري لنادي ريال مدريد الاسباني روبيرتو كارلوس أنه كان قريباً من الإنضمام لنادي تشيلسي الإنكليزي في عام 2007 .
وخلال تصريحات له ، قال اللاعب البرازيلي :”بعدما تركت ريال مدريد ، رغب نادي تشيلسي في التعاقد معي وتحدث معي رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي وقتها وتقابلنا في باريس”.
وأضاف :”لقد قررت بعد ذلك الذهاب الى تركيا واللعب مع نادي فنربخشة”.
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