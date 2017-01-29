روبيرتو كارلوس : كنت قريباً من الانتقال الى تشيلسي

أكد اللاعب الاسطوري لنادي ريال مدريد الاسباني روبيرتو كارلوس أنه كان قريباً من الإنضمام لنادي تشيلسي الإنكليزي في عام 2007 .

وخلال تصريحات له ، قال اللاعب البرازيلي :”بعدما تركت ريال مدريد ، رغب نادي تشيلسي في التعاقد معي وتحدث معي رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي وقتها وتقابلنا في باريس”.

وأضاف :”لقد قررت بعد ذلك الذهاب الى تركيا واللعب مع نادي فنربخشة”.