روبيرتو كارلوس : خيسوس لديه مستقبل رائع مع المان سيتي

اكد النجم البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس أن مواطنه المهاجم الشاب غابريال خيسوس سيصبح أحد أبرز لاعبي العالم برفقة ناديه الجديد مانشستر سيتي الإنكليزي .

وصرح كارلوس قائلاً :”لقد فاز خيسوس ببطولةٍ رائعةٍ في الدوري المحلي مع بالميراس ، وهو يلعب في المنتخب البرازيلي إلى جانب نيمار الذي ساهم في الارتقاء بمستوى وطريقة لعب خيسوس”.

وأضاف :”إنه يحظى ايضاً بوجود نجومٍ إلى جواره في صفوف السيتي على غرار كلٍ من سيرجيو أغويرو ودافيد سيلفا ، إذ سيساعدانه على التأقلم مع الأجواء تدريجياً قبل أن يتحول لأحد أفضل لاعبي العالم في نهاية المطاف”.