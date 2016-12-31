رواتب سائقي الفورمولا 1، من قبض اكثر في موسم 2016؟

كشف موقع Business Book GP عن الرواتب التي تقاضاها سائقي الفورمولا 1 خلال موسم 2016 الذي إنتهى بفوز نيكو روزبرغ ببطولة السائقين وفريق مرسيدس ببطولة الصانعين. وكما تُظهر الأرقام، بعض السائقين يتقاضون رواتب مرتفعة جدًا تتخطى بأشواط رواتب اهم لاعبي كرة القدم.

في ما يلي ترتيب أول 5 سائقين حسب الرواتب:

لويس هاميلتون (مرسيدس) : 32 مليون €

سيباستيان فيتيل (فيراري) : 30 مليون €

فرناندو الونسو (مكلارين) : 30 مليون €

جانسون باتون (مكلارين) : 17 مليون €

نيكو روزبرغ (مرسيدس) : 16 مليون €