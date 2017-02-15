رندة بري ترأست اجتماعا ناقش التحضيرات لمهرجانات صور

عقدت الهيئة الادارية للجنة مهرجانات صور الدولية اجتماعا لها في عين التنية برئاسة السيدة رندة عاصي بري، خصص لمناقشة التحضيرات الادارية واللوجستية لفعاليات مهرجانات صور الدولية المقرر اقامتها اواخر تموز 2017.
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