رمز سري في آيفون من أجل إنترنت أسرع

عندما تعتمد على الإنترنت من خلال الشبكات الهاتفية (باقات البيانات) فإن سرعة الاتصال ترتفع وتنخفض من مكان إلى آخر، وإن كنت تملك هاتف آيفون فإن هناك رقما سريا تتصل به يساعدك في التعرف على المكان الذي يوفر أسرع اتصال بالإنترنت.

وبدون أي مقدمات، إليك الطريقة: ادخل إلى اللوحة المخصصة لإجراء مكالمة هاتفية جديدة في آيفون وكأنك تريد الاتصال برقم ما، أدخل الرقم الواضح في الصورة بشكل دقيق ثم اضغط على زر الاتصال.

