ركلة جزاء تنقذ برشلونة وميسي ينفرد في صدارة الهدافين

أفلت نادي برشلونة من السقوط في معقله أمام ضيفه ليغانيس، ليفوز بهدفين لهدف، في ملعب “كامب نو”، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم “الليغا”.

وكاد ليغانيس، الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، أن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لولا لم ينجح البرسا من الاستحصال على ركلة جزاء في الدقيقة 90، أحسن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في ترجمتها إلى هدف.

وتمكن رجال المدرب لويس انريكي من تفادي السقوط بنتيجة تاريخية أمام فريق متواضع يعاني في منطقة الهبوط، مستعيدا المركز الثاني، ومحافظا على فارق النقطة مع صاحب الصدارة ريال مدريد الذي يملك مباراتين مؤجلتين في رصيده.

دخل برشلونة بقوة بداية اللقاء، وترجم ذلك سريعا بهدف خاطف سجله ميسي في الدقيقة الرابعة، مستفيدا من تمريرة زميله لويس سواريز.

ولم يحافظ الفريق الكتالوني على ايقاعه العالي، آخذا في التهاوي شيئا فشيئا. في هذا الوقت، بدأ ليغانيس بخرق منطقة دفاعات البرسا واطلاق حمم قذائفه عن طريق المغربي نبيل الزهر وميغيل انخيل غيريرو. وكاد ميسي أن يضاعف النتيجة لكنه فشل في إعادة السيناريو الاول بينه وبين سواريز، فيما أنقذ الحارس الالماني تير شتيغن فريقه الكتالوني في أكثر من مناسبة، وبرز ذلك في نهاية الشوط الأول بعدما نجح في التصدي لقذيفة الزهر.

واستمر برشلونة في أدائه المتذبذب، حتى تمكن ليغانيس أخيرا من ترجمة فرصه إلى هدف سجله اوناي لوبيز في الدقيقة 71، مستفيدا من خطأ المدافع سيرجي روبرتو، ومدركا التعادل في معقل البرسا. وكاد ليغانيس يخرخ بنتيجة تاريخية أمام أصحاب الأرض، لولا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعد سقوط نيمار دا سيلفا، نجح ميسي من خلالها في تسجيل الهدف الثاني له في اللقاء، وهدف الفوز لفريقه بعد معاناة حقيقية طيلة مجريات اللقاء.