ركلات الترجيح تدير ظهرها للأهلي والزمالك يتوج بطلا للسوبر المصري

توج الزمالك بطلا للسوبر المصري أمام الأهلي بفوزه بركلات الترجيح 3-1، بعدما انتهى الوقت الاصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف، في مباراة مثيرة حضرها الآلاف في استاد محمد بن زايد في دولة الامارات العربية المتحدة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وحاول الفريقان السيطرة على منطقة وسط الملعب، فيما انعكس الأداء الدفاعي على المستوى وقلت الفرص الخطرة من الجانبين.

سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من باسم مرسي، اسامة ابراهيم وأحمد رفعت، فيما أخطأ صالح جمعة وحسام غالي التسجيل للأهلي بعدما وضع أحمد حجازي الكرة في الشباك، ليخرج الأهلي مهزوما أمام الزمالك بعدما أدارت له ركلات الترجيح ظهرها.