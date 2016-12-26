رقم قياسي جديد لـ يايا توريه في البرمييرليغ

واصل النجم الإيفواري لنادي مانشستر سيتي يايا توريه تقديم اداء مميز في المستطيل الاخضر ، حيث حقق رقم قياسي في تنفيذ ركلات الجزاء بقميص الستيزن بعد ان سجل هدف السيتي الأول في شباك هال سيتي في الدقيقة 72 محققاً انجاز قياسي في تنفيذ ركلات الجزاء ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز .

وكان توريه قد سجل 10 ركلات جزاء في مسيرته ضمن مسابقة البرمييرليغ ولم يهدر أياً منها محققاً العلامة الكاملة بنسبة 100% ، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي يصل لهذا الانجاز ممن سددوا 10 ركلات أو أكثر .