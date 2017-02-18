رقم جديد لـ “بونوتشي” مع السيدة العجوز

تمكن مدافع نادي يوفنتوس الايطالي ليوناردو بونوتشي من الوصول الى 300 مباراة بقميص اليوفي ، وذلك بعد ان شارك في التشكيلة الأساسية خلال مباراة فريقه أمام باليرموضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الايطالي لكرة القدم .

يذكر ان اللاعب الدولي كان قد انضم إلى نادي السيدة العجوز عام 2010 قادماً من باري الإيطالي .