رقم جديد لـ “بونوتشي” مع السيدة العجوز

تمكن مدافع نادي يوفنتوس الايطالي ليوناردو بونوتشي من الوصول الى 300 مباراة بقميص اليوفي ، وذلك بعد ان شارك في التشكيلة الأساسية خلال مباراة فريقه أمام باليرموضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الايطالي لكرة القدم .
يذكر ان اللاعب الدولي كان قد انضم إلى نادي السيدة العجوز عام 2010 قادماً من باري الإيطالي .
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