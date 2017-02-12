رقم اسطوري للشياطين الحمر في البرمييرليغ

تمكن فريق مانشستر يونايتد من الوصول للنقطة 2000 ليصبح أول فريق يصل لهذه النقطة في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز عقب فوز سهل بنتيجة 2-صفر أمام واتفورد في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب أولد ترافورد، ليواصل يونايتد الذي توج بالدوري الممتاز 13 مرة منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في 1992 مطاردة أصحاب أول أربعة مراكز بفضل هدفي خوان ماتا وأنطوني مارسيال.
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