“رفيق لآخر الطريق” هاشتاغ يستذكر الشهيد رفيق الحريري بكلمات حب

قبل ساعات من التفجير الارهابي الذي استهدف الرئيس الراحل رفيق الحريري، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “رفيق لآخر الطريق”.

إذاً هي اللحظة القاتلة لوطن رفيق الحريري. لحظة لم ولن ينساها العالم بأجمعه، لحظة، يستذكرها الجميع في كل عام بغصة وحسرة، على إنسان تخطى حدود الوطن.

وككل عام، تكرج دموع خسارته والمشاعر العاشقة لإنسانيته، على وسائل التواصل الإجتماعي، بكلمات نابعة من القلب.

وزينت صور الرئيس الشهيد الصفحات، بابتسامته الدافئة، المطمئنة، فالرئيس سعد الحريري حمل الامانة، والإبتسامة. وهو ما ترجمه الناشطون بهاشتاغ “رفيق لآخر الطريق”.

وملأت التغريدات العالم الإفتراضي، مستذكرة من علم وعمر، ومن اعطى من دون مقابل، ومن ضحى بدمائه، التي سقت تراب الوطن.

عشرات التغريدات التي استذكرت مبادراته التي لم تنقطع يوما لأجل لبنانه الحبيب، وتغريدات أقسمت الوفاء لشهيد الوطن، ولإرثه.

من جهة ثانية، بعدما استكملت التحضيرات التي قامت بها منسقيات البقاع في تيار المستقبل للمشاركة في المهرجان المركزي في البيال، نفذت منسقية البقاع الغربي وراشيا سلسلة حواجز محبه على الطرق الرئيسية وامام مركز المنسقية في جب جنين، وزعت خلاله على المارة ورودا وتذكارات كتحية لروح الرئيس الشهيد وعربون وفاء لنهجه ومسيرته من اجل لبنان.

كما رفع كشاف المستقبل صور الرئيس الشهيد ولافتات حملت عبارات تحيي ذكراه. وتكرر المشهد في عدد من المناطق كغزة ولالا وبرالياس ومجدل عنجر وقب الياس وسعدنايل وعرسال وغيرها.