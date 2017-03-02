رفع الحصانة عن مارين لوبان بعد نشرها “فظائع داعش”

وافق البرلمان الأوروبي الخميس على رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان الذي طلبه القضاء الفرنسي بعدما نشرت صوراً على تويتر لفظائع ارتكبها تنظيم داعش.

ورفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة الفرنسية الذي يأخذ مفعولاً فورياً لا يتعلق سوى بهذا التحقيق، وليس مرتبطا بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية كمساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، والذي أدى إلى توجيه التهم لمدير مكتبها.