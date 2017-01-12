رفض التمديد للمجلس النيابي.. وكنعان: لا لتمييع اختيار قانون جديد

أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيه بري أن قانون الانتخاب لن يكون مدرجاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الاسبوع المقبل مبدئياً.

من جهته، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي انه “لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا بد من اجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

وأضاف خلال غداء تكريمي له اقامته جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية: لا يمكن ان نمارس ممارسة مذهبية وفئوية وشخصية ومناطقية، وان نقول نريد قانون عصري للانتخابات الذي يمارس بهذه الذهنية لا يمكن ان يطل على الناس بقانون عصري للانتخابات، بكل بساطة اقول هذه سياسة عنصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تمارس ضد فئات كبيرة من اللبنانيين بشكل المعلن ولا يمكن لمن يقوم بتصرف بشكل عنصري ان يأتي بقانون عصري على الاطلاق، بين العصري والعنصري مساحة كبيرة .

وختم: يقولون عنا أننا نريد قانون الستين، اقول لكم بكل صراحة لا نريد قانون الستين، بل نريد تعديلات على قانون الستين ينسجم مع تفكيرنا وقد يفاجأ الكثيرون نريد قانون انتخابات على اساس اكثري وبكل وضوح بضم عالية والشوف الى دائرة واحدة.

من جهته، لفت تكتل “التغيير والاصلاح” الى اهمية قرار رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية لاتاحة المجال امام المجلس النيابي لاستكمال عمله التشريعي، لا سيما وبشكل اساسي، لاقرار قانوني الانتخاب والموازنة، بالاضافة الى عدد من التشريعات المالية والاجتماعية والاتفاقات الدولية، وهو ما يشكل دفعا ايجابيا نحو تحقيق الاصلاح المنشود والمطلوب لانتظام عمل المؤسسات تحت سقف الدستور والقانون، شكلا ومضمونا”.

وأضاف امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان خلال الاجتماع الاسبوعي في الرابية: “يغتنم التكتل الفرصة ليدعو كل الكتل النيابية من دون استثناء، لايلاء هذا الامر الاولوية القصوى، للاستفادة من الفرصة الاستثنائية من خلال الدورة والمناخ الايجابي في البلاد، نظرا للمهل الداهمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، دستوريا وماليا واقتصاديا، اذ ان اي اهمال لهذه الاولويات او اخلال بها، يؤدي الى اضاعة فرصة استثنائية، ليس فقط لتصحيح الخلل المتمادي، ولكن، لمكافحة الفساد والهدر ومواجهتهما، واعادة تكوين السلطات الدستورية وفقا للمعايير الميثاقية والدستورية والديموقراطية السليمة، ما يحصن لبنان داخليا لمواجهة التحديات المقبلة”.

واردف: “يرفض التكتل كل تمييع لاخذنا الى قانون الستين او التمديد غير المعروف السقف. لذلك انتهى وقت النقاش النظري وبات لاعلان المواقف بصراحة من الصيغ المطروحة والمعروفة من الجميع. والجدية تقتضي ان يكون هناك موقف واضح ولا يمكن الاستمرار بالتمييع والتمديد للامر الواقع”.