رغم السرطان.. حسناء برازيلية تصبح عارضة أزياء

وافقت غابرييل دي أوليفيريا الحسناء البرازيلة ذات الـ25 ربيعاً بعرض قدم لها من قبل الماركة العالمية ” Clichê Urban Wear” بأن تصبح عارضة أزياء بالرغم من اصابتها بمرض سرطان الثدي.

وعبرت غابرييل عن سعادتها بهذا العرض الذي قدم لها، والذي يظهر جمال المرأة حتى عند اصابتها بمرض السرطان.

فتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطانفتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطانفتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطانفتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطانفتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطانفتاة برازيلية تصبح مشهورة بغض النظر عن مرض السرطان

وقالت الفتاة لوكالة “سبوتنيك” أنه في شهر سيبتمبر/أيلول من عام 2016 وأثناء السباحة شعرت بتغييرات في شكل ثدييها. ونصحها الأطباء بالمباشرة بالعلاج الكيميائي، ما تسبب بفقدان شعرها. والتقطت الصور دو أن تخفي هذه الحقيقة.

المصدر: وكالات