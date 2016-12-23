رسميًا.. أوسكار ينضم لشنغهاي الصيني

أعلن نادي تشيلسي الانكليزي، موافقته على إتمام انتقال لاعب الفريق البرازيلي أوسكار، إلى صفوف شنغهاي الصيني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر الموقع الرسمي للبلوز، بيانًا يؤكد موافقة الإدارة على رحيل أوسكار، لصفوف النادي الصيني، بداية من الأسبوع المقبل، وهو تاريخ بدء الانتقالات الشتوية.

ولم يفصح البلوز عن قيمة العقد أو مدته، ولكن أشارت تقارير صحفية سابقة عن رحيل البرازيلي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وبراتب أسبوعي بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني.

ولعب أوسكار لصفوف البلوز لمدة 4 مواسم ونصف، وشارك في 203 مباراة، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، وتوج مع الفريق بالدوري الانكليزي، وكأس الاتحاد الانكليزي، والدوري الأوروبي.

ووجه البلوز الشكر لأوسكار على الفترة التي قدمها مع الفريق، والإنجازات التي شارك بها، متمنيًا له حظ أوفر خلال مستقبله مع ناديه الجديد.