رسميا: قمة الزمالك والأهلي على ملعب بتروسبورت

أكد الزمالك أنه سيواجه غريمه الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري في مباراة القمة المرتقبة يوم الخميس المقبل في استاد بتروسبورت بالقاهرة، كما كان مقررا من قبل.

وقال الزمالك في حسابه على “تويتر” رسميا:”الزمالك يواجه الأهلي الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت”.

وكانت الداخلية المصرية قد حددت استاد الجيش ببرج العرب على مشارف الإسكندرية لاستضافة المباراة بدلا من بتروسبورت لأسباب أمنية، لكن الزمالك لم يوافق على الطرح.