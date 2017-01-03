رسميا: بلال نجارين إلى النجمة

أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده رسميا مع مواطنه بلال نجارين، من دون الكشف عن تفاصيل اخرى.
وقال النجمة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي:”بعد التواصل الكثيف مع الاتحاد الاماراتي والمسؤول عن TMS في الدولة الاماراتية مشكورين تم إنهاء أوراق اللاعب بلال نجارين وأصبح رسمياً في عداد فريق النجمة للمشاركة معه محلياً و ببطولة الاتحاد الآسيوي”.
بالمر : أنا سعيد بتسجيلي نقطتي الأولى هذا الموسم
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
الجمهورية: إرهابي يتجوّل في شوارع جبيل
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
رئيس بلدية مجدل عنجر: نطالب الدولة بحل حزب وهاب ونعتبره مصدر قلق وارهاب
Powered By Future Television s.a.l