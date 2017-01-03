رسميا: بلال نجارين إلى النجمة

أعلن نادي النجمة اللبناني تعاقده رسميا مع مواطنه بلال نجارين، من دون الكشف عن تفاصيل اخرى.

وقال النجمة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي:”بعد التواصل الكثيف مع الاتحاد الاماراتي والمسؤول عن TMS في الدولة الاماراتية مشكورين تم إنهاء أوراق اللاعب بلال نجارين وأصبح رسمياً في عداد فريق النجمة للمشاركة معه محلياً و ببطولة الاتحاد الآسيوي”.