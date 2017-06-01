رسمياً: يايا توريه يجدّد عقده مع السيتي لعامٍ إضافيٍ

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رسمياً تجديد عقد نجمه الإيفواري يايا توريه، وذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي .
وأشار النادي إلى أن توريه جدّد عقد مع السيتيزن لعامٍ إضافيٍ .
ويلعب توريه في صفوف السيتي منذ العام 2010 قادماً من برشلونة، وسجل معه حتّى الآن 81 هدفاً، حيث شارك النجم الإيفواري في 299 مباراة في مختلف المسابقات .
وصرّح توريخ عقب تجديد عقده قائلاً:” أنا سعيد جداً، كنت أعلم مسبقاً أن مسيرتي مع السيتي لن تنتهي “.
ويبلغ توريه من السن 34 عاماً .
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