رسمياً: يايا توريه يجدّد عقده مع السيتي لعامٍ إضافيٍ

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رسمياً تجديد عقد نجمه الإيفواري يايا توريه، وذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي .

وأشار النادي إلى أن توريه جدّد عقد مع السيتيزن لعامٍ إضافيٍ .

ويلعب توريه في صفوف السيتي منذ العام 2010 قادماً من برشلونة، وسجل معه حتّى الآن 81 هدفاً، حيث شارك النجم الإيفواري في 299 مباراة في مختلف المسابقات .

وصرّح توريخ عقب تجديد عقده قائلاً:” أنا سعيد جداً، كنت أعلم مسبقاً أن مسيرتي مع السيتي لن تنتهي “.

ويبلغ توريه من السن 34 عاماً .