رسمياً : ويست هام يونايتد يعلن انتقال باييت الى مارسيليا الفرنسي

كشف فريق ويست هام يونايتد الإنكليزي أنه وافق رسمياً على عرض فريق مارسيليا الفرنسي لضم لاعبه ديميتري باييت الذي يقدم مستوى رائعا مع الفريق و المنتخب الفرنسي في الاونة الاخيرة.

واعلن حساب المطارق الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر موافقته على عرض يبلغ 25 مليون جنيه إسترليني يقضي برحيل باييت إلى فريق مارسيليا الفرنسي الذي يقوده حديثا المدرب الفرنسي رودي غارسيا العائد الى وطنه بعدما قاد فريق روما في السابق واكد النادي ان باييت سافر على متن طائرة خاصة إلى الأراضي الفرنسية، للخضوع للفحوصات الطبية، قبل التوقيع الرسمي على عقود.