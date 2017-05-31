رسمياً – فينغر يجدد عقده مع ارسنال حتى 2019

اعلن نادي ارسنال الانكليزي عن تجديد عقد مدرب الفريق الفرنسي ارسين فينغر حتى صيف العام 2019.

وكان قد ارتبط اسم صاحبالـ 67 عام بالرحيل عن المدفعجية بعد موسم سلبي مع الفريق فشل فيه الغانرز من الوصول الى دوري ابطال اوروبا، الا ان ادارة الفريق قررت تجديد الثقة بفينغر ومنحه عقد جديد.

وعبر فينغر عن سعادته بالعقد الجديد بقوله :” انا احب هذا الفريق واتطلع للمستقبل بتفائل وحماس، نحن نبحث عن حلول تجعلنا اقوى في كل المراكز، لدينا مجموعة قوية من اللاعبين وبعض الاضافات بإمكاننا ان نكون افضل، هدفنا هو ان ننافس بشكل جيد في الدوري وهذا سيكون تركيزنا خلال هذا الصيف، انا ممتن لدعم الادارة وعملها كي نفوز بالمزيد من الالقاب، هذا ما نريده وما تريده الجماهير حول العالم”.