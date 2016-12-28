رسمياً: فيرون يعود عن إعتزاله بعمر الـ41

أعلن نادي إستدوديانتس الأرجنتيني رسمياً إنضمام النجم الأرجنتيني السابق خوان سيباستيان فيرون إلى صفوفه بعد أن قرر العودة عن قرار إعتزاله.

فيرون صاحب الـ41 عاماً ونجم لاتسيو وبارما وإنتر وسامبدوريا السابق قرّر العودة عن قرار الإعتزال موقعاً على عقدٍ لمدّة 18 شهراً مع إستدوديانتس