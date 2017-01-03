رسمياً – فيتسل ينتقل الى الدوري الصيني

اعلن نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي عن انتقال نجم الفريق الدولي البلجيكي اكسل فيتسل الى نادي تيانجين كوانجيان الصيني مقابل 20 مليون يورو.
ويأتي انتقال فيتسل بعد فشل نادي يوفنتوس الايطالي في ضمه خلال الفترة الماضية، وسيوقع على عقد مع الفريق الصيني يمتد حتى لخمسة مواسم مقبلة، وسيبلغ راتبه 18 مليون يورو للموسم الواحد.
يذكر ان فيتسل لعب اكثر من 180 مباراة مع زينيت منذ انضمامه الى الفريق من نادي بنفيكا البرتغالي.
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