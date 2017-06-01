رسمياً: فالكاو يجدّد عقده مع موناكو

أعلن نادي موناكو الفرنسي رسمياً، تمديد عقد قائده الكولومبي رادميل فالكاو حتى شهر حزيران من العام 2020.

وقال الموقع الرسمي لنادي موناكو، أنه توصل لإتفاق مع النجم الكولومبي يقضي بتمديد عقده حتى 2020.

وسجل فالكاو 21 هدفًا في مشواره مع موناكو هذا الموسم ليقوده إلى التتويج بلقب الليغ 1 .

وقال فالكاو بعد تمديد عقده، أنه سعيد بالاستمرار في موناكو ومواصلة مغامرته في الدوري الفرنسي .

وتابع أنه بعد موسم رائع مع موناكو وجد رغبته الوحيدة هي الاستمرار مع بطل فرنسا لمواسم أخرى .