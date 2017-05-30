رسمياً – فالفيردي مدرباً لـ برشلونة

كشفت ادارة نادي برشلونة الأسباني لكرة القدم عن تولي المدرب السابق لنادي أتليتك بلباو إيرنستو فالفيردي مهام القيادة الفنية للفريق وليكون خلفاً للمدرب لويس انريكي.

يذكر ان لويس إنريكي كان قد أعلن رحيله عن الفريق الكتالوني في شهر شباط الماضي ، وحصل على بطولة كأس ملك أسبانيا في آخر مواسمه مع الفريق .

وسيستلم فالفيردي مهام القيادة الفنية للفريق الكتالوني في فترة الاعداد الصيفية لمدة موسمين ، ومن المقرر ان يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لتقديم المدير الفني الجديد .