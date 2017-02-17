رسمياً: ساوثامبتون يحصل على خدمات كاسيريس

أعلن نادي ساوثامبتون الإنكليزي رسمياً التعاقد مع المدافع الدولي الأورغواياني صاحب الـ29 عاماً مارتن كاسيريس وذلك عبر الموقع الرسمي للنادي.

وأشار النادي إلى أن كاسيريس وقع على عقدٍ حتى نهاية الموسم .

يذكر أن كاسيريس كان حرًا في سوق الإنتقالات بعد أن إنتهى عقده مع يوفنتوس في الصيف الماضي.