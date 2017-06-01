رسمياً – سامباولي مدرباً لمنتخب الارجنتين

كشف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن تعيين خورخي سامباولي مديرا فنيا له وليكون خلفا للمدرب السابق إدغاردو باوزا ، وسيتم تقديم المدرب الأرجنتيني والذي استقال مؤخرا من تدريب إشبيلية الإسباني ، للجماهير الأرجنتينية خلال ساعات .
وكشفت مصادر صحفية ان المدرب سامباولي سيحصل على 2.5 مليون يورو سنوياً فيما سيحصل معاونيه على مليون يورو سنوياً ، وسيكون عليه دفع 870 ألف يورو من قيمة فسخ عقده مع نادي إشبيلية الاسباني ، وبقية المبلغ من 1.5 مليون يورو سيدفعه الاتحاد الأرجنتيني .
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