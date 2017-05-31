رسمياً: دي روسي يجدّد عقده مع ذئاب العاصمة

أعلن نادي روما الإيطالي رسمياً تجديد عقد قائده دانييلي دي روسي لعامين إضافيين، حيث سيدافع عن ألوان الجيالورسو حتى حزيران من العام 2019 .

وشارك دي روسي مع روما خلال مسيرته الكروية في 561 مباراة، مسجلاً 59 هدفا، آخرها في المباراة الماضية أمام جنوى في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، والتي حسمها روما لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل مباشرةً إلى بطولة دوري أبطال أوروبا عبر المركز المركز الثاني .

وسيكون دي روسي قائد روما الأول بعد رحيل الأسطورة فرانشيسكو توتي .