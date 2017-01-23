رسمياً – ديولوفيو يدعم صفوف ميلان الإيطالي

تعاقد نادي اي سي ميلان الايطالي مع جناح نادي ايفرتون الانكليزي جيرارد ديولوفيو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان ديولوفيو صاحب الـ 22 عام قد لعب 75 مباراة مع ايفرتون منذ الانتقال الى الفريق في صيف العام 2013، وتمكن من تسجيل 8 اهداف طوال هذه الفترة.