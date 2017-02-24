رسمياً: دربي لبنان بين النجمة والأنصار في المرداشية

اعتمد الإتحاد اللبناني لكرة القدم، ملعب المرداشية التابع لنادي السلام زغرتا مسرحاً لإقامة دربي لبنان بين فريقي النجمة والأنصار في قمة الجولة الـ 18 من دوري ألفا لكرة القدم وذلك عند الساعة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد.

وكان الإتحاد قد اعتمد في بادئ الأمر ملعب صور لإقامة مباراة الدربي عليه، غير أن نادي الانصار سأل عن كيفية حماية اللاعبين وضبط الملعب، قبل ان يعود الإتحاد ويُعيّن ملعب طرابلس لإقامة المباراة، لكنه استقر في النهاية على ملعب المرداشية.

ويحتل النجمة وصافة الترتيب حالياً برصيد 31 نقطة خلف العهد المتصدر بـ 37 نقطة، في حين ان الأنصار يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة.