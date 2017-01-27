رسمياً : برشلونة يواجه اتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا عن مواجهة من العيار الثقيل بين برشلونة حامل اللقب واتلتيكو مدريد في نصف نهائي الكأس .
وجاءت القرعة على الشكل التالي :
سيلتا فيغو – ديبورتيفو ألافيس .
أتلتيكو مدريد – برشلونة .
يذكر ان مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي ستقام على ملعب الكالديرون في 1-2 شباط القادم في حين مباراة الاياب ستقام على ملعب الكامب نو .
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