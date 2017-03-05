رسمياً : باير ليفركوزن يقيل مدربه بعد سداسية دورتموند

كشف فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم أنه اقال رسمياً مدرب الفريق الاول روجر شميت من منصبه وذلك بعد الهزيمة الكبيرة أمام فريق بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-6 في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري البوندسليغا.
واعلن النادي الالماني أنه سيكشف عن اسم المدرب الجديد للفريق في الوقت المناسب.
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