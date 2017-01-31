رسمياً – اشبيلية الاسباني يضم مونتويا

كشفت ادارة نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقدها الرسمي مع اللاعب الأرجنتيني والتر مونتويا لمدة أربع سنوات ونصف قادمًا من نادي روساريو سنترال .

واعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام الى الفريق الاسباني ، مؤكدا أن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي لعب دورا كبيرا في اقناعه بالانضمام إلى النادي الأندلسي .

وصرح مونتويا قائلاً :”لقد سنحت لي الفرصة للتحدث مع المدرب سامباولي، ومن المهم جدًا أن تشعر برغبة المدرب في ضمك”.

وأضاف :”قال لي إنه يريدني هنا ، لقد كانت محادثة قصيرة عن كرة القدم وإشبيلية ، لكننا سنتحدث لاحقاً كثيراً ، أعتقد أنني اتخذت القرار الأفضل ، وسأحاول الاستفادة منه والاستمتاع في آن واحد”.