رسمياً – اشبيلية الاسباني يضم مونتويا

كشفت ادارة نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقدها الرسمي مع اللاعب الأرجنتيني والتر مونتويا لمدة أربع سنوات ونصف قادمًا من نادي روساريو سنترال .
واعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام الى الفريق الاسباني ، مؤكدا أن مدرب إشبيلية خورخي سامباولي لعب دورا كبيرا في اقناعه بالانضمام إلى النادي الأندلسي .
وصرح مونتويا قائلاً :”لقد سنحت لي الفرصة للتحدث مع المدرب سامباولي، ومن المهم جدًا أن تشعر برغبة المدرب في ضمك”.
وأضاف :”قال لي إنه يريدني هنا ، لقد كانت محادثة قصيرة عن كرة القدم وإشبيلية ، لكننا سنتحدث لاحقاً كثيراً ، أعتقد أنني اتخذت القرار الأفضل ، وسأحاول الاستفادة منه والاستمتاع في آن واحد”.
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