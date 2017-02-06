رسمياً: إيقاف إيكاردي وبيريسيتش مباراتين

قرّرت المحكمة الرياضية الإيطالية إيقاف نجمي نادي إنتر ميلانو ماورو إيكاردي وإيفان بيريسيتش مباراتين وذلك بعد الأحداث التي جرت خلال مباراة النيراتزوري أمس أمام يوفنتوس والتي إنتهت بفوز البيانكونيري بنتيجة هدفٍ مقابل لاشيء.

وأوضحت المحكمة الرياضية أن بيريسيتش قام بتلفظ عبارات نابية ومسيئة تجاه مراقب المباراة، إضافة إلى أن إيكاردي هو الآخر تلفّظ بعبارات مسيئة وقام بركل الكرة تجاه الحكم الرابع لكنها لم تصيبه.

وجاءت هذه الأحداث بعد إعتراضات كبيرة من قبل لاعبي الإنتر على قرارات الحكم نيكولا ريتزولي الذي تغاضى عن إحتساب ركلتي جزاء لفريق المدرب ستيفانو بيولي.