رسمياً : أوكامبوس ينضم الى ميلان

كشف فريق ميلان الايطالي عن تعاقده رسمياً مع جناح فريق جنوى الايطالي لوكاس أوكامبوس وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الاعارة حتى نهاية موسمه الحالي.

واعلن فريق ميلان أنه نجح في التعاقد مع اللاعب علي سبيل الاعارة حتى 30 حزيران 2017 ليعوض رحيل الفرنسي نيانغ الذي انضم الى فريق واتفورد الانكليزي .