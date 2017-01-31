رسمياً : أورسوليني ينضم الى البيانكونيري

كشف فريق يوفنتوس الإيطالي عن تعاقده رسمياً مع لاعب فريق أسكولي الشاب ريكاردو أورسوليني بعقد يمتد حتى عام 2021 مقابل 6 مليون يورو.
وأعلن نادي السيدة العجوز عبر موقعه الرسمي أنه ضم لاعب أسكولي البالغ من العمر 20 عاماً حتى عام 2021 على أن يتم دفع قيمة الصفقة بالتقسيط على عامين، مع إمكانية دفع 4 مليون يورو إضافية، تعتمد على بعض الشروط الموضوعة في العقد المبرم بين الطرفين، وسيستمر اورسوليني مع ناديه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.
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