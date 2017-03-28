رسالة شديدة اللهجة من هومنتمن بعد الفوز على الحكمة

وجّه فريق هومنتمن رسالة شديدة اللهجة لكل المنافسين على لقب “XXL” بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه الكبير مساء الثلثاء على الحكمة بنتيجة (86-65) ضمن المرحلة الاولى من دور المجموعات.

وفرض هومنتمن دفاعاً قوياً طوال المباراة ومنع الحكمة من تسجيل أكثر من 8 نقاط فقط في الربع الثاني.

ولعب هومنتمن من دون نجمه الاول فادي الخطيب الذي غاب لاسباب خاصة.

واتت نتيجة الارباع على التوالي: (23-11)، (43-19)، (65-41).

وافتتحت المرحلة اليوم بفوز الرياضي على التضامن والمتحد على الشانفيل.

ارقام المباراة